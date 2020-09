Forfaits mobiles : 4 bons plans RED, Free, Sosh et B&You a saisir ce week-end !

Nous ouvrons le bal avec RED by SFR et son forfait 80 Go à 14€/mois. Vous l'avez sans doute compris, il embarque 80 Go de datas en 4G pour naviguer sur internet (avec recharges possibles). Il contient également les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (dans la limite de 3h par appel). Les SMS/MMS sont aussi illimités au sein de l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois).