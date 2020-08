B&YOU vs RED by SFR : quel est le meilleur forfait mobile de cette rentrée ?

L’offre RED by SFR propose un forfait sans engagement à 14 € par mois avec les appels, SMS et MMS illimités en France. À cela s’ajoute la connexion 4G avec 80 Go à utiliser par mois. Le prix ne changera pas au bout de 12 mois tant que vous conservez cet abonnement.

Le forfait RED by SFR comprend également SFR TV pour accéder à toutes les chaînes et bouquets TV SFR de l’application mobile SFR. Si vous le souhaitez, vous pourrez choisir en option pour 2€ supplémentaires un forfait 100 Go au lieu du 80 Go.

Et pour vos déplacements à l’étranger, le forfait 80 Go comprend les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe et les DOM. Vous profiterez également de 10 Go d’Internet également depuis les DOM et l’Europe. En option, pour 5€ de plus par mois vous pourrez choisir un forfait de 15 Go qui couvrira en plus la Suisse, Andorre, les USA et le Canada.