La gamme Microsoft Surface à prix cassé pour les Soldes

L'appareil se compose d'un large écran tactile de 12,3 pouces, compatible avec le Surface Pen, le style de Microsoft vous permettant de prendre des notes, de naviguer dans l'interface ou de dessiner. Pour la fiche technique, Microsoft a intégré une puce Intel Core i3 de dixième génération pour sa configuration de base et propose jusqu'au Core i7.

Le stockage va de 128 Go à 1 To en SSD, la mémoire vive comprise entre 4 et 12 Go. Un port USB-C et un autre USB-A vous permet de brancher vos disques durs et vos périphériques, pris en charge par Windows 10 qui équipe la Surface Pro 7. Le tout dans un poids de seulement 771 grammes.