Ce casque gaming HyperX est l'un des meilleurs deals du jour

Cette offre de Fnac dans le cadre des French Days s'intéresse donc à un casque gamer filaire d'HyperX, une marque de haut vol dans le domaine, désignation Cloud Alpha Pro. Il propose le son Surround 7.1 assurant une immersion totale, ainsi que des glissières de réglage des basses et des haut-parleurs à double chambre également estampillés HyperX pour une qualité sonore de haute volée.

Il dispose également d'un micro flexible entouré d'une mousse visant à mieux éliminer le bruit ambiant. Grâce à une télécommande incluse, il est possible de paramétrer à la volée le son du casque, d'activer le Surround 7.1 et le micro.

Doté d'un facteur de forme Circum-Auriculaire et de coussinets confortables entourant bien les oreilles, l'HyperX Cloud Alpha Pro assurera un confort optimal même durant de longues sessions de jeu, ainsi qu'une efficace suppression de bruit pour profiter pleinement des jeux.

Le tour de tête dispose d'un cadre aluminium durable lui assurant une grande longévité et pouvant s'adapter au port de tête de chacun. Tout ceci contribue à un design élégant et sportif, tout en étant compact et léger pour ne pas trop peser sur le crâne afin de mieux profiter de ses sessions de jeu.

Pour couronner le tout, l'HyperX Cloud Alpha Pro se montre hautement compatible, puisqu'il peut autant fonctionner sur PC que sur les consoles PlayStation et Xbox, entre autres.