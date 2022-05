Une sélection de PC portable gaming Razer à prix réduit spécial French Days

On passe clairement au niveau supérieur avec ce Razer Blade 17 qui est pourvu d'un processeur Intel Core i7-11800H épaulé par la redoutable carte graphique NVIDIA RTX 3060 et ses 6 Go de mémoire GDDR6. Tout cela avec les inévitables 16 Go de RAM et un stockage ultra rapide assuré par un SSD M.2 PCIe de 1 To. Notez que cette capacité de stockage est extensible, tout comme la quantité de RAM. Mais avec les éléments qui se trouvent déjà dans l'ordinateur, vous pourrez jouer à tous les jeux du marché. Et les plus gourmands en ressources tourneront à fond ! Vous aurez un véritable cheval de course entre vos mains.