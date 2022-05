French Days : une réduction à ne pas louper sur ce PC gamer Razer 13

Le PC gamer Razer Blade Stealth 13 possède de nombreux atouts qui permettront aux gamers de profiter la meilleure expérience de jeu possible en mobilité.

L'appareil possède tout d'abord un très bel écran de 13 pouces, intégrant la technologie OLED. Chaque pixel émet donc sa propre lumière pour que les zones sombres soient réellement éteintes. Le ratio de contraste est tous simplement exemplaire comparé à un écran LED traditionnel. La dalle est également tactile pour contrôler aux doigts votre système d'exploitation Windows mais aussi pour naviguer dans les menus de votre titre préféré et ses bordures sont réduites à leur plus simple expression pour vous immerger davantage dans chaque univers visité.

Un bon PC gamer n'est rien sans des performances de premier plan. En plus de son processeur Intel Core i7 de 11ème génération, le PC gamer Razer Blade Stealth 13 bénéficie d'un processeur graphique GeForce GTX 1650 Ti qui vous permet de profiter des tous derniers titres en HD, avec les réglages poussés au maximum et un niveau de détail tout simplement saisissant.

Le PC gamer Razer Blade Stealth 13 possède enfin un magnifique châssis aluminium anodisé, qui offre une résistance aux chocs mais aussi un look haut de gamme à votre machine. Razer a choisi un coloris noir du plus bel effet qui marque les esprits et donne un certain cachet à votre machine, en comparaison des autres machines du même acabit.