French Days : Cdiscount casse le prix du PC portable gamer MSI GF75 Thin (RTX 3060)

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais sous deux jours ouvrés. Il est possible de payer en quatre fois, soit 366,99€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit donc d'un PC portable gamer de MSI, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle GF75 Thin. Celui-ci dispose d'un écran 17,3" FHD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour accompagner cet écran déjà taillé pour le gaming, ce PC portable gamer embarque une tant convoitée carte graphique RTX 3060, un processeur Intel Core i7 10750H 6 coeurs cadencés entre 2,6 et 5 Ghz, deux barrettes de 8 Go DDR4 cadencées à 3200 Mhz et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Notons que ce monstre de puissance ne dispose pas de système d'exploitation natif.

Côté connectique, le GF75 Thin embarque une caméra 720p, un port Ethernet, 3 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI, une entrée microphone et une sortie casque. Un PC portable bien équipé sur tous les plans donc, pouvant même accueillir une console de jeu.