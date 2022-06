Économisez 200€ sur le smartphone Asus Zenfone 8 5G chez Fnac

Avec le Zenfone 8 vous avez entre les mains un smartphone 5G avec 128 Go de mémoire interne et 8 Go de RAM. Bonne nouvelle : la mémoire est extensible via l'ajout d'une carte microSD afin de pouvoir stocker vos photos, vidéos et fichiers multimédia.

Tout ça s'articule autour d'un processeur Snapdragon 888 gravé en 5nm avec une fréquence de base de 2,84GHz et un GPU Adreno 660. L'affichage se fait sur un écran Super AMOLED de 5,92" en 2400 x 1080 pixels à 120Hz. Cela en fait un smartphone relativement compact et tenant aisément dans la main.

À l'arrière vous retrouvez deux capteurs de 64 et 12 Mpx capable de faire des vidéos dans une résolution maximale de 8K à 30 images/seconde. Pour atteindre les 60 images/seconde il faudra redescendre en 4K. Côté selfie vous pouvez profiter d'un très bon capteur de 12 Mpx.

Enfin, la batterie a une capacité de 4000 mAh pour une autonomie d'une journée complète et est compatible charge rapide 30W pour la faire repasser de 0 à 100% en 1h25 seulement.