Le Lenovo IdeaPad Flex 5 passe à super prix pour les adhérents Fnac

Vous l'avez compris, le Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05 est un ordinateur doté d'un écran tactile, dont l'écran et le clavier peuvent pivoter quasiment à 360° pour en faire une tablette.

Pour ça il utilise un bel écran Full HD de 15,6" avec un traitement antireflet pour pouvoir être utilisé partout, surtout en extérieur. Pour fonctionner il utilise un processeur AMD Ryzen 7 5700U Lucienne avec 8 coeurs et une fréquence de base de 1,8 GHz et une fréquence boostée de 4,3 GHz.

Il est accompagné d'un chipset graphique AMD Radeon Vega 8 ainsi que 16 Go de RAM et un SSD M.2 de 512 Go sur lequel est installé Windows 11 Edition Home 64 bits.

Ce PC/tablette n'est pas non plus avare en connectique avec un port HDMI 1.4b

, un port USB Type C 3.2 Gen 1

et deux ports USB 3.2 Gen 1 en plus des connexions WiFi et Bluetooth.