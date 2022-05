Belle réduction pour le PC portable HP Omen 15,6" avec sa RTX 3070

Avec cet ordinateur vous allez pouvoir vous lâcher sur les jeux les plus récents. Déjà vous allez pouvoir les apprécier sur le bel écran 15.6’’ Full HD LED IPS avec une fréquence de rafraîchissement de 144Hz.

Rien ne vous résistera grâce à la combinaison du processeur AMD Ryzen 7 5800H Cezanne et ses 3.2 GHz et 8 cœurs avec la carte graphique NVIDIA Ampere GeForce RTX 3070 et ses 8 Go GDDR6 dédiés. Ajoutez à cela 16 Go de RAM et vous êtes paré pour les plus gros titres !

Ajoutez à cela un SSD de 512 Go avec Windows 10 64 bits et une connectique variée (3 ports USB 3.0 dont 1 chargeable, 2 ports USB 3.0 et 1 USB 3.1 Type-C (Gen1), un port HDMI 2.1 et mini-DisplayPort) et vous avez là une machine prête pour le combat.