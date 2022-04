Vous ne trouverez pas cette souris gamer Logitech moins cher ailleurs

Cette offre de Fnac s'intéresse donc à une souris gamer sans fil de Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle G Pro Lightspeed, aux couleurs de League of Legends. Une souris qui s'adresse donc avant tout aux fans du MOBA de Riot Games, et qui présente ce faisant un design particulièrement stylé, mais pas seulement.

Outre son design particulier, la souris en elle-même présente bien des caractéristiques qui parleront aux joueuses et joueurs de tout poil. À commencer par un capteur optique HERO 25K assurant une précision diabolique.

Propulsée par la technologie Lightspeed, cette souris sans fil devrait d'ailleurs offrir d'excellents temps de réponse qui n'ont pas à rougir d'une souris filaire. Cela passe soit par un dongle USB, soit par Bluetooth. La G Pro Wireless se montre également très endurante, avec notamment une durabilité jusqu'à 50 millions de clics. Côté autonomie, sans l'éclairage RVB 16,8 millions de couleurs, vous pouvez compter sur une durée de vie de 60 heures pour la batterie (48 heures avec).

Grâce à ces quatre à huit boutons personnalisables, elle se montre hautement polyvalente et entre autres taillée pour les MOBA. Et cela tombe plutôt bien compte tenu du fait qu'il s'agit d'une édition spéciale League of Legends.

Pour couronner le tout, cette souris de Logitech affiche un design ambidextre qui saura ainsi s'adresser à toutes les mains, avec un poids très léger de seulement 80 g.