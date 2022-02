Cet excellent PC portable gamer est 400€ moins cher

Pour entamer la belle description de ce bon PC gamer, commençons par une belle dalle IPS de 17,3 pouces, Full HD, et bénéficiant d'une définition de 1920 x 1080. Et le plus qui fait la différence, c'est bien évidemment le super taux de rafraichissement de 144 Hz disponible.

Plus encore, niveau hardware, vous êtes servis par l'excellent Intel Core i7 11800H moulinant à 2,4 GHz et disposant de 24 Mo de mémoire cache. Couplez le aux 16 Go de mémoire RAM pour un résultat optimal, et profitez aussi d'une très belle expérience graphique. En effet, ce PC gamer est équipé de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, une référence, avec 6 Go de mémoire dédiée.

Vous profitez aussi d'une capacité de stockage impressionnante, forte de 1 To (SATA) et 256 Go (SSD), tandis que ce PC est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Le rétroéclairage rouge du clavier rappelle sa dimension gaming, et, niveau connectique, vous bénéficiez d'un port USB 2.0, un port USB 3.2, un port HDMI et un port Ethernet.