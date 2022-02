Samsung Odyssey G3 : l'écran PC gamer est 50€ moins cher !

Petit frère du Samsung Galaxy G7, le G3 est davantage orienté vers l'entrée de gamme pour permettre à davantage de joueuses et de joueurs d'acquérir un écran dédié à leur passe-temps : le jeu vidéo. Et vous ne serez pas déçu par l'excellente ergonomie du Samsung Odyssey G3. En effet, vous pouvez faire pivoter votre écran à 90 degrés, mais aussi ajuster sa hauteur selon votre besoin. C'est parfait pour être au plus proche de vos attentes et vous offrir des conditions de jeu optimales.

Ses bordures ultra fines le rendent également propice dans une configuration multi-écrans. Avec 24 pouces de diagonale, le Samsung Odyssey G3 vous offre une belle surface d'écran, une luminosité de 250 Cd/m² ainsi qu'un contraste de 3000:1. Son taux de rafraichissement de 144 Hz, couplé à une compatibilité avec l'AMD FreeSync Premium, permet de ne pas craindre les saccades d'images et encore moins la latence. En effet, le Samsung Odyssey G3 affiche un temps de réponse de seulement 1 ms.

La connectique est des plus classiques, avec un port HDMI 1.4 et un DisplayPort 1.2. Enfin, avec la technologie Flicker Free, les scintillements des images sont réduites afin de limiter votre fatigue oculaire et accroitre votre confort de jeu, y compris sur des durées étendues. La protection contre les lumières bleues est également incluse.