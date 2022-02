Ce PC portable Dell G15 à 649,99€ au lieu de 1049,99€

Voyons un peu ce qu'il a dans le ventre. Vous l'aurez peut être lu plus haut mais il est équipé d'un processeur

Intel Core i5-10500H dont la fréquence va de 2.2 GHz à 4.5 GHz en mode boost. Associée à ce dernier on retrouve une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, idéal si vous comptez lancer quelques jeux dessus.

Pour la mémoire vive vous avez droit à 8 Go de RAM et le stockage de 256 Go sur un SSD interne. Notez qu'il n'est pas possible de changer la RAM, cela peut avoir son importance. Il possède bien sûr de quoi se connecter en WiFi et en Bluetooth. Et pour les prises physiques il y a

u port Ethernet RJ-45

, deux ports USB 2.0

, un HDMI 2.0

et un USB 3.2. Le clavier est un AZERTY avec pavé numérique. Et il y a une webcam et un micro intégré dans l'écran.