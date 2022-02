Ce PC portable Asus Zenbook est 200€ moins cher ce jeudi !

Cette offre s'intéresse donc à un PC ultra-portable d'Asus, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle Zenbook EVO-UX325. Quand bien même il s'agit d'un ultra-portable, il propose une fiche technique plutôt solide pour assurer des performances idéales pour un usage quotidien ou en télétravail.

Il affiche en effet un processeur Intel Core i5 1135G7 4 cœurs cadencés entre 2,4 et 4,2 GHz et 8 threads, une carte graphique Intel Iris Xe, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go. De quoi largement profiter pleinement et sans ralentissement de sa dalle 13,3" FHD OLED, en somme.

Outre la fiche technique, le Zenbook 3 EVO dispose d'une connectique plutôt complète pour un ultra-portable. Comptez en effet un port HDMI 2.0b, deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Type A Gen 1 et un lecteur de carte microSD. Le Zenbook 3 EVO supporte bien évidemment le Bluetooth 5.0 et le Wifi 6. Côté batterie, il peut compter sur un modèle 76 Wh promettant une autonomie confortable de 13 heures.

Ultra-portable oblige, le Zenbook EVO 3 se veut particulièrement léger et compact, en plus de proposer un design élégant. Comptez seulement 1,14 kg pour 20 cm de longueur, 30,4 cm de hauteur et 1,4 cm de largeur en format plié. De quoi constituer un compagnon de voyage idéal et offrir une grande flexibilité pour les travailleurs nomades.