Samsung Galaxy Watch 4 : 50€ de réduction sur toutes les montres connectées avec ce code promo

Les Galaxy Watch 4 de Samsung sont des montres connectées disponibles en plusieurs tailles et couleurs pour s'adapter à votre style et votre poignet. L'avantage de ces smart watch c'est que le cadran numérique, lui est entièrement personnalisable. Plusieurs modèles sont intégrés à la montre et il est possible d'en télécharger d'autres via l'app dédiée.

Ces montres, en plus d'afficher l'heure, sont de parfaits compagnons pour la vie quotidienne. Si vous faites du sport, vous avez un suivi d'activité en fonction de ce que vous pratiquez. Il est également possible de tracker votre sommeil, ce qui peut s'avérer pratique pour détecter des troubles comme l'apnée du sommeil par exemple.

Et bien sûr vous pouvez recevoir vos notifications en fonction des apps que vous choisissez : mails, Messenger, WhatsApp, Instagram, Snapchat, etc. Tout se configurer assez simplement pour un usage intuitif.