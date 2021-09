Avis aux gamers, cet écran incurvé PC Dell QHD 27" est moins cher pour la rentrée

Il s'agit donc d'un écran PC gamer incurvé de Dell, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine. En plus d'un prix très abordable grâce notamment à l'offre de réduction de la marque, il affiche une fiche technique parfaite pour un usage gaming.

Avec sa courbe de 1500R, sa dalle VA de 27" (2 560 x 1440), sa fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et son temps de réponse d'1 ms, il répond à tous les critères des joueuses et joueurs exigeants. Il dispose par ailleurs d'une connectique complète, avec un DisplayPort 1.2, deux ports HDMI et une sortie audio Mini Jack.

Au-delà de ces caractéristiques, cet écran incurvé de Dell dispose de nombreuses options assurant un bon confort visuel. Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium, technologies Flicker Free, Low Blue Light et filtre anti-reflet vous assureront un grand confort des heures durant.

Il affiche par ailleurs un design noir sobre mais élégant avec trois bords sans cadre, idéal pour un setup multi-écrans. D'un poids de 6,17 kg pour 60,83 cm de longueur, 39,32 cm de largeur et 19,03 cm de hauteur, il demandera cependant beaucoup de place et ne dispose malheureusement pas de fonction pivot.