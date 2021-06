Un PC portable gaming Asus 15,6" sous AMD Ryzen 7 à prix choc pour les adhérents Fnac !

Cette offre est proposée par la Fnac, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous sous quatre à cinq jours ouvrés, ou retirable en magasin dès le lendemain, à condition d'une disponibilité en stock. Il est possible de payer en trois ou quatre fois. Le produit est garanti deux ans. Grâce au prix adhérent, il est également possible de bénéficier de -40€ sur l'abonnement Microsoft 365, de 6 mois d'abonnement au service de Cloud Gaming GeForce Now et d'une réduction de 10€ sur une manette Xbox.

Il s'agit d'un PC portable gamer d'ASUS, une marque de renom dans le domaine, modèle A15-TUF566QR. Un produit tout simplement prodigieux, doté d'un écran 15,6" FHD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une fonction anti-éblouissement. Mais le meilleur reste à venir sous le capot, avec une tant convoitée carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 de 8GO GDDR6, un processeur AMD Ryzen 7-4800H 8 cœurs cadencés entre 3 et 4,3 Ghz et 16 threads, 16 Go de RAM (pour une capacité maximale de 32 Go) DDR 4 et un SSD de 512 Go. Notons qu'il est proposé avec Windows 10 comme système d'exploitation natif, et qu'il s'accompagne d'un mois offert au Xbox Game Pass.

Côté connectique, l'A15-TUF566QR n'est pas en reste, avec 3 ports USB Type A 3.2 Gen 1, un port USB Type C 3.2 Gen 2, un port 1 HDMI 2.0b, un port HDMI et une prise audio 3,5 mm. Il dispose également d'une batterie 90 Wh 4 cellules 4S1P Li-ion.