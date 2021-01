Soldes 2ème démarque : un écran gamer iiyama G-Master 24" à petit prix chez Fnac

Cet écran gamer Full HD proposé par Iiyama a tous les arguments pour convaincre, pour seulement 169,99€, courtoisie de la Fnac. Livrable en France Métropolitaine dès le lendemain à partir de 19,99€ ou gratuitement grâce au programme Fnac+, ou sinon sous 2 à 5 jours, il est également possible de le retirer gratuitement en magasin. Il est également possible de payer en 3 ou 4 fois pour alléger la note de départ.

Il s'agit d'un écran 24" doté d'une fréquence d'image de 165 Hz, d'un temps de réponse de seulement 0,8 ms et d'un contraste 1100:1. Doté en plus de la technologie FreeSync Premium et du support HDR, cet écran présente une fiche technique prodigieuse pour tous joueurs et joueuses exigeants, à un prix que l'on attend généralement au-dessus des 200€.

Niveau connectique, l'écran embarque 1 DisplayPort 165 Hz et une entrée HDMI 144 Hz, le rendant totalement polyvalent et viable pour y brancher une console, le cas échéant. Il embarque également deux hauts parleurs intégrés de 2 Watts chacun et une prise jack, adapté donc à tous vos besoins sonores.