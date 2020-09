French Days : le Samsung Galaxy Z Flip à prix choc avec 500€ de réduction !

Disponible dans un coloris bronze mystique et dans sa variante 5G, le Galaxy Z Flip est un smartphone équipé d'un écran pliable intérieur Dynamic AMOLED full HD+ de 6,7 pouces avec une définition de 2636 x 1080px (et extérieur de 1,06" Super AMOLED).

On retrouvera aussi le système d'exploitation Android 10 avec une surcouche Samsung One UI 2, un processeur Snapdragon 855+ Octo Core 7nm, une mémoire interne de 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go de ROM (non extensible).