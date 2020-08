Économisez 22% sur l'éxcellent ecran gaming MSI Optix G24C4 23,6" Incurvé chez la Fnac !

Fnac fait une belle remise sur l’écran PC MSI Optix G24C4 avec 50 € de réduction. Quoi de mieux qu’une dalle incurvée pour une meilleure immersion dans un jeu vidéo. Que ce soit un simulateur de vol comme le nouveau Flight Simulator 2020 ou un FPS, la sensation d’être dans le jeu est réellement prenante.

Cet écran PC est très rapide avec seulement 1 milliseconde de temps de réponse et un rafraichissement à 144 Hz. Il affiche une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels et il est compatible AMD FreeSync Premium. Il dispose de 2 ports HDMI 1.4 et un DisplayPort 1.2 ainsi que 2 ports USB 2. À l’arrière, il est doté des trous de fixation type Vesa 100 x 100.