Aujourd'hui seulement le Lenovo IdeaPad Gaming 3 est à prix cassé

L'un des atouts mis en avant pour cette machine est sans conteste la présence d'une carte graphique dédiée, et pas n'importe laquelle : il s'agit de la Nvidia GeForce RTX 3060 avec ses 6 Go DDR6 de RAM dédiés.

Ce n'est pas tout bien entendu puisque vous avez droit à un très bon processeur AMD Ryzen 5 5600H avec une fréquence de base de 3,3GHz. Le tout fonctionne avec 8 Go de RAM que vous pouvez améliorer jusqu'à 16 Go.

Le stockage se fait sur un SSD de 512 Go où est installé le tout dernier Windows 11. La connectique est bien sûr variée avec, pour le sans-fil, du Wi-Fi 802.11 ax et du Bluetooth 5.0. Et pour le filaire vous avez deux ports USB 3.2

, un port USB 3.2 type C

, une prise HDMI

et un port Ethernet RJ-45 pour une connexion plus stable.

Enfin, pour le plaisir des yeux vous allez pouvoir profiter de vos jeux et apps sur un écran de 15,6" en Full HD avec une fréquence de rafraîchissement pouvant s'élever à 120Hz.