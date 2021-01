Un pack PC portable Asus 14" FHD avec sacoche et souris idéal pour le télétravail

Vous avez l'habitude mais nous allons commencer par les modalités nécessaires à prendre en compte avant de passer à la caisse. L'offre est valable jusqu'au 28 février 2021 chez Darty. La livraison à domicile est gratuite et le retrait en magasin est lui aussi possible sous 1 heure (voir les enseignes éligibles). Le paiement en plusieurs fois (à partir de 74,99€/mois) peut être sélectionné. D'autres avantages sont accessibles via le programme Darty+. Alors activez votre essai de 30 jours sans attendre. La garantie est valable pendant deux ans.

Le fameux pack renferme donc un ordinateur portable de la marque Asus. Celui-ci dispose d'un écran 14 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Un processeur Intel Caleron N4020 à 1,1 GHz répond présent avec une carte graphique Intel UHD Graphics 600, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go eMMC. Le tout avec un système d'exploitation Windows 10 S et une licence Office 365 d'un an offerte.

Cette configuration est idéale pour des tâches bureautiques et pour naviguer sur internet. Comptez même sur une prise HDMI, un port USB 3.2 Type C, un USB 3.2, un USB 2.0 et sur un lecteur de carte microSD au niveau des interfaces.