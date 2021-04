Un PC portable Acer gaming avec une GeForce RTX 3060 à très bon prix

C'est Darty qui décide de nous gâter avec cette réduction de -15% dans le cadre de ses "jours optimistes". La livraison à domicile est gratuite et le retrait en magasin sous une heure est possible. Quant aux adhérents Darty+ (30 jours offerts puis 49€/an), ils profiteront de quelques avantages supplémentaires. Sachez aussi que le paiement en plusieurs fois à partir de 254,99€/mois est accessible. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

Faisons maintenant le tour des spécificités techniques de cet ordinateur portable conçu par Acer. Tout d'abord, il arbore un grand écran 15,6 pouces avec une définition Full HD et un taux de rafraichissement à 144 Hz. Au niveau de sa configuration, nous retrouvons un processeur Intel Core i5-10300H cadencé à 2,5 GHz épaulé par une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 dotée de 6 Go de mémoire vive. Au total, 16 Go de RAM sont équipés à ce PC qui dispose de 512 Go de mémoire interne via un SSD. Le système d'exploitation Windows 10 est logiquement présent.

Avec une telle machine, tous les logiciels et jeux vidéo gourmands en ressources tourneront sans aucune difficulté. Les jeux fraichement sortis profiteront d'un rendu graphique surprenant et un mois au service Xbox Game Pass vous est offert.