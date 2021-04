Vente flash : le PC portable tactile Lenovo IdeaPad Flex est 280€ moins cher

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Darty, faisons un focus sur les principales caractéristiques du produit.

Le Lenovo IdeaPad Flex est un PC portable qui dispose d'un écran tactile de 14 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et qui est fourni avec un Lenovo Pen.

Au niveau de ses autres caractéristiques, le laptop de Lenovo embarque un processeur AMD Ryzen 7 5700U cadencé à 1.8 GHz, une carte graphique AMD Radeon Vega 7, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, un clavier rétro-éclairé et le système d'exploitation Windows.

Par rapport à l'autonomie, le PC portable a une durée de fonctionnement qui peut aller jusqu'à 11 heures.