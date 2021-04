Excellent prix pour ce PC portable Asus Vivobook 14" chez Darty

Après avoir évoqué la vente flash effectuée par Darty, passons aux principales caractéristiques du Vivobook TM420UA de le marque Asus.

Il s'agit d'un PC portable qui dispose essentiellement d'un écran LED tactile bord à bord de 14 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels. On retrouvera le processeur AMD Ryzen 7-5700H cadencé à 1,8 GHz, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, une carte graphique AMD HD Graphics et le système d'exploitation Windows 10.

L'appareil est également composé d'un clavier AZERTY rétro-éclairé, d'une webcam et d'un Numpad.