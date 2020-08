Pour la rentrée, équipez vous avec ce PC portable Acer 14" tactile à moins de 290€

Vous recherchez un ordinateur portable compact, léger et économique ? Darty fait une vente flash sur le Chromebook Acer 14“ avec 14% de réduction. Ne pesant que 1,5 kg, vous pourrez l’emporter partout avec vous surtout qu’il offre une très grande autonomie. Inutile de vous encombrer de son chargeur pour travailler toute la journée avec, il est capable de tenir plus de 12 heures sur batterie.

Pour plus de confort ce PC portable fonctionne sous Chrome OS et dispose d’un écran 14“ tactile. De qualité HD et doté d’une dalle IPS, vous bénéficierez d’une belle qualité d’image. La configuration repose sur un Intel Celeron N4000 à deux cœurs et cadencée à 1,1 GHz. Il dispose de 4Go de mémoire RAM DDR4 et d’un disque dur type eMMC de 32 Go.