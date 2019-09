🔥 Enceinte intelligente Onearz Connect Pack Google Mini + ampoule ONEARZ à 59,99€

N1200

Une enceinte connectée Google Home Mini

Une ampoule connectée

Dites "Ok Google", et demandez ce que vous voulez à Google Home Mini, l'enceinte connectée de Google qui vous permet d'avoir accès à la commande vocale pour tous vos appareils connectés, ainsi qu'à une assistance intelligente. Vous pouvez non seulement écouter de la musique depuis vos plateformes préférées (Spotify, Deezer, Youtube etc) mais aussi poser des questions à l'assistant vocal : obtenez la météo, les nouvelles du jour ou des renseignements particuliers en posant simplement la question à Google Home. En plus de vous permettre de gérer vos tâches quotidiennes, vous pouvez demander à Google Home de programmer des rappels, des alarmes ou de planifier vos rendez-vous. C'est une véritable aide quotidienne qui facilite la vie !Si vous aimez la domotique intelligente, vous allez fondre pour cette ampoule connectée aux belles couleurs. Vous pouvez modifier l'ambiance de la pièce en changeant la température de la lumière de chaud à froid, selon vos envies. L'ampoule propose aussi toute une palette de couleurs pour lesquelles vous pouvez aussi régler l'intensité. Exploitez au maximum votre potentiel créatif avec cette ampoule connectée. Elle peut être liée à votre Google Home Mini afin d'être contrôlée par commande vocale. Vous pouvez aussi programmer un minuteur pour que l'ampoule s'allume et s'éteigne selon votre présence dans la journée. Ce pack combinant l'ampoule à l'enceinte connectée vous permet de commencer à équiper votre maison intelligemment, alors n'hésitez plus et retrouvez au plus vite ce bon plan chez Darty !