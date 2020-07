La barre de son 2.0 JBL Link Bar Wifi / Bluetooth en baisse chez Darty pour les soldes

JBL est une marque américaine d’enceintes très réputée pour la qualité de ses produits, la barre de son 2.0 JBL Link Bar Wifi n’échappe pas aux bonnes habitudes de la marque. Darty la propose à prix réduit pendant les soldes et vous offre ainsi la possibilité de découvrir un son de qualité qui va vous faire redécouvrir la TV et vos films préférés à l’aide de ses 6 haut-parleurs intégrés.

Elle s’installe très facilement et va donner un second souffle à n’importe quelle télévision. Inutile de chercher à passer les câbles derrière les meubles, cette barre de son est monobloc et se connecte à l’aide d’un seul fil. De plus elle embarque, grâce à sa connexion Wifi, l’assistant Google et Android TV vous permettant d’effectuer vos recherches de film d’un simple « Ok Google » ou de commander votre maison connectée depuis votre canapé.