Soldes Darty : le vidéoprojecteur Xiaomi MI Laser de nouveau en promotion !

Pour améliorer encore plus l'immersion, ce vidéoprojecteur inclut quatre haut-parleurs avec la qualité sonore Dolby Digital et DTS. De plus, cet exemplaire est doté d'un système d'exploitation Android TV permettant de profiter des meilleurs services de streaming comme Netflix, Prime Video et YouTube. Vous pourrez même utiliser Google Assistant pour accéder à votre contenu via les commandes vocales. Enfin, trois ports HDMI sont de la partie ainsi qu'un port USB 3.0, une connexion optique et une prise jack.