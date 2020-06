Belle promotion sur le PC portable Asus Vivobook 14 (Ryzen 5)

Si vous le voulez bien, nous allons passer aux principales caractéristiques de la machine.



Le Vivobook S412DA-EK333T du constructeur Asus est un PC portable équipé d'un écran FHD de 14 pouces à rétroéclairage LED (résolution 1920 x 1080px), d'un processeur AMD Quad Core R5-3500U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique AMD Radeon Vega 8 et du système d'exploitation Windows 10.



Pour la connectique, on retrouvera essentiellement un port USB Type C, un port USB 3.1, un port USB 2.0, le Bluetooth 4.2, le lecteur de cartes micro SD et un port HDMI.