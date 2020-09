French Days : un PC portable Lenovo Ideapad 15,6" Full HD à moins de 640€ chez Darty

Les French Days sont enfin lancés et Darty est sur le devant de la scène durant cette période riche en promotions. L'enseigne française vous mettra à l'aise avec la possibilité de régler le montant demandé en plusieurs fois. La livraison à domicile et le retrait en magasin sous 1 heure sont offerts. Comptez 12,99€ supplémentaires si vous souhaitez être livré sous 2 heures. Vous bénéficierez de 15 jours pour changer d'avis et la garantie est valable pendant deux ans.

Cet ordinateur portable conçu par Lenovo dispose d'un écran Full HD de 15,6 pouces. Il affiche des couleurs riches, détaillées et des contrastes soutenus. Pour ce qui est de la configuration de cette machine, nous retrouvons un processeur AMD Ryzen 7 3700U épaulé par une carte graphique AMD Radeon RX Vega 10, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le tout avec le système d'exploitation Windows 10.

Vous pourrez donc travailler et jouer à de nombreux titres dans d'excellentes conditions. Les ralentissements seront extrêmement rares.