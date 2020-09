Le monstre de puissance Asus Rog Strix G15 à 600€ à un prix fou !

C’est une très belle affaire que nous vous proposons là. Un PC portable Asus Rog Strix avec une configuration très puissante pour seulement 1589,99 € au lieu des 2199,99 € habituellement demandé !

Pour ce prix, vous obtenez un PC portable avec un écran 15,6“ Full HD IPS. Il reçoit un puissant processeur Intel Core i7-10750H fonctionnant à 2,6 GHz (5 GHz en mode Turbo) et il est épaulé par pas moins de 16 Go de mémoire vive DDR4.

Et comme cela ne suffit pas, cet Asus Rog embarque un GPU Nvidia GeForce RTX 2070 avec 8 Go de mémoire vidéo dédiée. Le tout est livré avec Windows 10 et 1 mois d’abonnement Xbox Game Pass.