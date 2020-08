Le PC portable HP 15" avec Ryzen 5 et GTX 1650 à moins de 700€ chez Darty

Ce PC portable signé HP est doté d’un processeur AMD Ryzen 5 4600H fonctionnant à 3 GHz (4 GHz maximum) avec 8 Go de mémoire vive. À cela s’ajoute un disque dur de 512 Go au format SSD pour des temps d’accès réduits et un démarrage rapide.

Du côté affichage, vous trouverez un écran 15,6“ Full HD affichant une résolution maximale de 1920 x 1080 pixels. C’est un écran à dalle mate pour plus de confort et moins de reflets. Le processeur graphique est un NVidia GeForce GTX 1650 doté de 4 Go de mémoire vidéo dédiée type GDDR5.

Niveau connectique, il y a tout ce qu’il faut : port USB 2 et 3.1, port USB C, port HDMI et RJ45 ainsi qu’une prise jack 3,5“ combos pour le son. Il dispose également d’un lecteur de carte SD.