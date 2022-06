Un pack HP avec PC, imprimante, sacoche, souris et Microsoft 365 à moins de 500€ !

Bien évidemment le point fort de ce pack est le PC. Il s'agit d'un modèle 15s de chez HP avec un écran LED Full HD de 15,6". Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 4500U Renoir, fréquence de base 2.3 GHz, 6 cœurs pour un TDP de 15W.

Il dispose de 8 Go de RAM et d'un SSD M.2 de 512 Go sur lequel est installé Windows 11. Son autonomie est de 5h et il dispose de deux ports USB 3.0, un port USB 3.1 Type-C (Gen1), un port HDMI 1.4b et un lecteur de carte SD.

La souris HP 200 est un modèle sans-fil fourni avec un dongle USB pour une absence totale de latence. Enfin, l'imprimante HP Deskjet 2710e est un modèle jet d'encre faisant également office de scanner et de photocopieur.