Le prix de cet écran PC gamer incurvé Samsung chute de façon phénoménale

L'écran Samsung proposé ici fait donc 24" de diagonale. C'est un modèle LCD à rétroéclairage LED affichant de la Full HD avec une fréquence de rafraîchissement pouvant aller à 144Hz. Grâce à l'AMD FreeSync, si vous avez un processeur compatible la fréquence de celui-ci et de l'écran peuvent se synchroniser afin de vous proposer les meilleures performances à chaque instant.

Il est incurvé à 1800R avec un temps de latence estimé à 4ms. Pour protéger vos yeux il est équipé d'une technologie anti-scintillement ainsi que d'une réduction de lumière bleue.

Pour la connectique il est doté de deux ports HDMI 1.4 et d'un DisplayPort 1.2 avec en plus une prise casque si besoin. Notez que la luminosité moyenne est de 200 cd/m² et au maximum elle est de 250 cd/m². Le taux de contraste, quant à lui, est de 3000:1.