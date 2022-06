Très belle remise sur cet écran PC gamer AOC de 27" avant les soldes !

Cette offre de Cdiscount s'intéresse donc à un écran PC gamer d'AOC, une marque bien connue dans le domaine, modèle 27G2AE/BK. Comme son nom l'indique, il affiche une dalle IPS rétroéclairée par LED de 27" FHD (1920x1080) dotée d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz, d'un temps de réponse d'1 ms, d'une luminosité de 250 cd/m² et d'un rapport de contraste dynamique de 1000:1 / 20000000:1.

Pour assurer un confort de jeu optimal sur cette grande dalle, cet écran AOC est bardé de fonctionnalités comme G-Sync, FreeSync Premium, un filtre anti-reflet et contre la lumière bleue. Il est par ailleurs possible de paramétrer contraste, luminosité et différentes formes d'affichage selon vos usages via un menu intégré.

Il n'est pas en reste côté connectique, avec deux ports HDMI, un DisplayPort, une prise VGA, une prise casque et une entrée de ligne audio. Il dispose également de deux haut-parleurs 2W. Cet écran d'AOC remplit donc très bien son office pour du jeu PC, mais peut également assurer le spectacle avec des consoles.

Pour ne rien gâcher, il affiche un design très typé gamer tout en rouge et noir, qui demandera toutefois de la place pour pleinement s'exprimer compte tenu de sa dalle de 68,6 cm de longueur.