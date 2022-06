Vente flash et petit prix pour le Chromebook Asus 14"

L'intérêt du Chromebook résite en un prix très attractif couplé à une vitesse d'exécution des plus attractives. C'est dû à Chrome OS, un système d'exploitation beaucoup plus léger que Windows ou MacOS. Il s'agit, pour simplifier, d'une version bureau de ce que vous pouvez retrouver sur votre smartphone.

Son écran est en Full HD sur une surface de 14" et est entièrement tactile. Ainsi vous pouvez appuyez sur les icones plutôt que de cliquer dessus. Il bénéficie d'un espace de stockage eMMC de 64 Go. L'eMMC est à mi-chemin entre le HDD et le SSD en termes de vitesse. Et 64 Go peut sembler peu, mais les applications Chrome OS ne prenant que peu de place, c'est amplement suffisant.

Il tourne avec 4 Go de mémoire vive. Il n'est pas non plus avare en connectique avec un port USB 3.2 Gen 1, deux ports USB 3.2 Gen 1 (type C) et un combo casque/micro.