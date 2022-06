Cet écran PC gamer incurvé Samsung 24'' est à moins de 140 €

Passons maintenant aux principales caractéristiques de cet exemplaire équipé d'une dalle incurvée de 24 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Continuons avec les chiffres puisque le taux de rafraîchissement grimpe à 144 Hz et le temps de réponse n'est que de 4 ms. En plus de tout cela, cet écran dispose de plusieurs technologies, comme le Flicker Free et AMD FreeSync, capables d'améliorer durablement la qualité visuelle de vos jeux. C'est bien simple, ce modèle a été pensé pour les gamers.