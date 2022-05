Voici une promo immanquable sur cet écran gaming Acer de 24"

Cette offre de Cdiscount s'intéresse donc à un écran PC gamer d'Acer, une marque bien connue dans le domaine, modèle Nitro VG0. Il propose une dalle IPS LCD rétro-éclairée par LED de 24" FHD (1920x1080) dotée d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 165 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms.

Au-delà de ces belles caractéristiques, il propose une luminosité de 250 cd/m² et d'un rapport de contraste dynamique de 100000000:1. Il supporte également de nombreuses technologies pour un meilleur confort visuel, comme AMD FreeSync, Black Boost, Visual Response Boost, Flicker Free ou encore l'anti-éblouissement et un filtre contre la lumière bleue.



Il est par ailleurs possible de personnaliser l'écran sur de nombreux aspects, comme par exemple le mode d'affichage en fonction des jeux ou des activités, ou encore les différentes régions de l'écran.

Côté connectique, l'Acer Nitro VG0 n'est pas en reste, avec un DisplayPort 1.2, deux ports HDMI et deux haut-parleurs stéréo d'une puissance de 2W. Il se veut donc un écran non seulement taillé pour le jeu PC, mais également le jeu sur consoles.

Pour ne rien gâcher, l'écran affiche un élégant design frameless sur trois bords qui en fait un produit parfaitement taillé pour le multi-écrans. Il se veut également ergonomique avec une inclinaison de -5 à 20°, afin de véritablement s'adapter à tous les setups.