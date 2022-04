Une RTX 3070 dans ce PC portable gamer Lenovo c'est une offre à ne pas manquer

Cette offre de Cdiscount s'intéresse donc à un PC portable gamer de Lenovo, une marque qu'on ne présente plus sur ce marché, modèle Legion 5 15ACH6H. Il affiche une dalle IPS rétroéclairée par LED de 15,6" FHD (1920x1080). Pour afficher les jeux dans la meilleure qualité à cette résolution, ce PC portable de Lenovo propose une très solide fiche technique sous le capot. À noter toutefois qu'il est proposé sans système d'exploitation.

Comme indiqué en introduction, il peut notamment compter sur une très prisée carte graphique RTX 3070 ; un processeur Ryzen 5 5600H 6 cœurs cadencés jusqu'à 4,2 Ghz et 12 threads ; 16 Go de RAM DDR4 3200 Mhz et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Une fiche technique somme plutôt impressionnante qui saura parfaitement faire tourner les jeux récents en 1080p.

Il se montre tout aussi bien doté au niveau du confort d'utilisation avec de nombreuses technologies comme AMD FreeSync, Low Blue Light et un filtre anti-éblouissement. Côté connectique, il propose notamment quatre ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port HDMI, un port Ethernet et une prise combo/casque. Il supporte bien évidemment le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.11.

Il promet également une utilisation longue durée grâce à sa batterie Lithium-polymère 60 Wh affichant une belle autonomie maximale de sept heures. Tout ceci est par ailleurs proposé dans un design noir élégant et compact pesant seulement 2,4 kg, le rendant idéal pour un usage nomade.