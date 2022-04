Ce PC gamer portable et sa RTX 3070 est en promo en ce moment !

Le HP Omen 15 est un PC gamer et cela se voit dès son clavier : celui-ci est anti-ghosting (toutes les frappes sont prises en compte) et il y a un rollover sur 26 touches. Côté écran, la dalle IPS de 15,6" affiche du Full HD et surtout peut atteindre une fréquence de rafraîchissement de 144 images/seconde. De quoi prendre l'avantage lors de matchs en ligne.

Le processeur est un AMD Ryzen 7 5800H Cezanne 3.2 GHz avec 8 cœurs. Il est doté nativement d'une puce graphique AMD Radeon Vega 8 qui va vite céder sa place à la NVIDIA Ampere GeForce RTX 3070 et ses 8 Go de mémoire GDDR6 dédiés quand il va falloir passer aux choses sérieuses.

Pour ça il y a également 16 Go de RAM divisés en deux barrettes occupant les deux slots disponibles. Et sachez qu'il est possible d'y mettre au maximum 2 barrettes de 16 Go pour un total de 32 Go de RAM. Le SSD a une capacité de 512 Go, moins celle occupée par Windows 10 (upgradable gratuitement à Windows 11).

Enfin, vous avez une connectique variée avec le WiFi 6, le Bluetooth 5.0, un port Ethernet, trpos USB 3.0 dont 1 chargeable, deux USB 3.0, un USB 3.1 Type-C, un port HDMI 2.1 et un mini-DisplayPort.