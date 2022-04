Ce PC portable gaming de chez MSI est en réduction en ce moment !

Ce PC portable à destination des joueurs chevronnés arbore un écran Full HD 15,6 pouces qui vous apportera un vrai confort visuel. À l'intérieur de la bête, on retrouve un processeur AMD Ryzen 7 5800H à 3,2 GHz couplé à une carte graphique AMD Radeon RX 6700M mais aussi à 16 Go de RAM et à une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le tout avec le système d'exploitation Windows 10. Nous sommes donc confrontés à un ordinateur relativement performant qui vous permettra de jouer en toute sérénité aux titres les plus récents.