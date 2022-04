Ce PC gamer portable de chez Lenovo est à moins de 900€ chez Cdiscount

Le Lenovo Legion 5 15ACH6H est un ordinateur mesurant 362,56 x 260,61 x 22,5/25,75 mm (en fonction du haut ou du bas de l'écran) pour un poids de 2,4 kg et une autonomie de 6h environ.

Il est composé d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H Cezanne avec une fréquence de 3.3 GHz et 6 cœurs, une carte graphique NVIDIA Ampere GeForce RTX 3060 avec 6 Go GDDR6 dédiés (ainsi qu'une puce graphique Radeon Vega 7 intégrée au processeur). Le tout tourne avec 8 Go de RAM et il est possible de l'améliorer avec jusqu'à 32 Go via deux barrettes de 16 Go.

Pour ce qui est de la connectique vous avez bien entendu le WiFi 6 ainsi que le Bluetooth 5.1. Comptez aussi sur un port Ethernet ainsi que quatre ports USB 3.0 dont un Always On, deux USB 3.2 Type-C de Gen2 dont 1 PowerDelivery) et une prise HDMI 2.1.

Enfin, l'écran Full HD affiche une diagonale de 15,6" avec une fréquence de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 120 Hz et compatible FreeSync.