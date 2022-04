300€ de réduction sur PC portable Acer Swift 3 ? C'est possible

La version du Acer Swift 3 proposée ici mesure 323,8 x 221,2 x 15,95 mm pour un poids de 1,2 kg. Sa batterie lui permet de vous offrir une autonomie de 10h, ce qui est parfait pour une journée loin d'un chargeur avec un usage dit classique.

Ouvrons-le et regardons maintenant l'écran. Il s'agit d'une dalle Full HD de 14" avec des bords fins qui assurent un confort de visionnage des plus élevés. Nous l'avons dit, le processeur est un Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake avec une fréquence de 2.4 GHz, 4 cœurs et un TDP de 15W. Il propose une puce graphique Intel Iris Xe et est équipé de 16 Go de RAM (soudés).

Le stockage se fait sur un SSD de 512 Go, avec une partie réservée à l'OS préinstallé, Windows 11. Il s'agit d'un modèle NVMe PCIe, 2280. Il vous propose une connexion WiFi 6 avec du Bluetooth 5.0 ainsi qu'une bonne connectique physique : deux ports USB 3.0, un USB-C 3.2 Type-C (Gen2) Thunderbolt 4 et une fiche HDMI. Et en plus il y a un lecteur d'empreintes digitales.