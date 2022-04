Craquez pour un Chromebook à moins de 200€

Il faut savoir où vous mettez les pieds en optant pour un Chromebook. Ne vous attendez pas à du gaming ou de l'usage intensif. C'est un ordinateur conçu principalement pour la prise de note et l'utilisation de quelques applications du store ne demandant pas trop de ressources. C'est pour ça qu'ils sont prisés des étudiants car leur coût est minime, ils sont rapides, compacts et endurants.

Le modèle CB314 ne déroge pas à la règle avec une autonomie annoncée de 12h30 environ. L'affichage se fait en Full HD sur un écran de 14" anti-reflet. Il tourne avec un processeur Intel Celeron N4020 avec deux coeurs et une fréquence de base de 1,10 GHz pouvant aller jusqu'à 2,80 GHz.

Il est accompagné de 4 Go de RAM et d'une mémoire eMMC de 64 Go. Il s'agit d'un format de stockage hybride avec une vitesse de lecture et d'écriture supérieur à un disque dur classique mais inférieur à un SSD. Un très bon compromis donc.

Pour la connectique il est équipée de deux ports USB 3.2 (Gen 1)2 et de deux ports USB Type-C 3.2 (Gen 1). Et il y a également une prise jack ainsi qu'un port microSD pour lire vos données externes.