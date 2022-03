120€ remboursés sur ce PC portable gamer HP OMEN avec sa RTX 3070

Passons maintenant en revue ce que propose le HP Omen 15". On commence par l'extérieur avec les dimensions : 357.9 x 239.7 x 22.9 mm pour 2,46 kg et une batterie qui offre une autonomie de 6h. Et vos yeux se posent sur un écran de 15,6" de diagonale qui affiche de la Full HD et un taux de rafraîchissement que vous pouvez monter à 144Hz maximum.

En ouvrant le capot vous allez tomber sur le processeur 8 cœurs AMD Ryzen 7 5800H Cezanne avec une fréquence de base de 3,2 GHz. Celui-ci est doté d'un chipset graphique AMD Radeon Vega 8 et du système Optimus. Ce dernier calcule la puissance dont a besoin le PC à un instant T. Et s'il en faut beaucoup, il bascule de la puce AMD vers la carte graphique NVIDIA Ampere GeForce RTX 3070.

Pour faire tourner tout ça, vous pouvez compter sur 2 x 8 Go de RAM DDR2 que vous pouvez updater si besoin. Le stockage se fait sur un SSD M.2 de 512 Go avec Windows 10 d'installé. Enfin, la connectique propose trois ports USB 3.0 dont 1 chargeable, deux USB 3.0, un USB 3.1 Type-C (Gen1), un HDMI 2.1 et un mini-DisplayPort.