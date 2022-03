A peine lancé, le Xiaomi Redmi Note 11 est déjà en promo

Le Redmi Note 11 est un smartphone 4G dont la qualité principale est indéniablement l'autonomie. Avec sa batterie de 5000 mAh vous allez pouvoir aisément l'emmener sur deux jours d'utilisation classique sans avoir besoin de le brancher. Et lorsque ce sera le cas, sa compatibilité charge rapide 33 W permet de lui faire atteindre les 100% en moins d'une heure.

Pour ses autres caractéristiques techniques il n'est pas en reste non plus. Vous pouvez compter sur un processeur octa-core

Snapdragon 680 avec une fréquence de 2,4 GHz accompagné d'un GPU

Adreno 610 et 4 Go de RAM pour faire tourner toutes vos apps. La mémoire de base de 128 Go est extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD à se procurer séparément.

Côté appareil photo, il dispose de quatre capteurs à l'arrière de 50 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx. Grâce à eux vous allez pouvoir prendre des photos en 1080p et filmer dans la même résolution avec une fréquence de rafraichissement de 30 images/seconde. Pour ce qui est des selfies, vous avez un capteur avant de 13 Mpx.