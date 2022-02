La souris gamer Logitech G402 Hyperion Fury à un prix jamais vu !

A présent, détaillons un peu les forces de cette G402, car la souris de Logitech n'en manque pas.

Souris filaire, cette version Hyperion Fury est d'abord synonyme de précision. Son capteur optique est doté de la technologie Delta Zero et d'un capteur hybride Moteur Fusion. L'ensemble offre un temps de réponse d'1 ms, avec une sensibilité réglable de 250 à 4000 DPI. Ce réglage peut être réalisé en pleine action à l'aide d'un simple bouton, assurant une meilleure réactivité en jeu.

La G402 est aussi une souris à 8 boutons programmables. Indispensables aux gamers, ces touches rendent l'appareil beaucoup plus polyvalent, vous permettant d'accéder bien plus rapidement à une myriade de commandes. Elle intègre en plus un processeur ARM 32 bits améliorant le suivi, mais autorisant aussi la création et l'enregistrement de macros via un logiciel dédié.

Logitech a finalement fait le choix d'une conception ergonomique, proposant une souris pour droitier s'adaptant parfaitement à la forme de la main. D'un poids de 144 grammes, la G402 Hyperion Fury profite en plus d'un design simple et sobre, où seul le logo en forme de "G" se trouve rehaussé.