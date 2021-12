Belle promo sur le PC portable Asus Vivobook chez Cdiscount

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Cdiscount, faisons un détour par les principales caractéristiques du PC portable d'Asus.

Le Vivobook R515JA-EJ159T du constructeur taïwanais est un laptop équipé d'un écran à rétroéclairage par LED de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, un rapport d'image 16:9 et une luminosité de 200 cd/m². Le PC portable est aussi doté d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'un processeur CPU Intel Core i7-1065G7, d'un processeur graphique Intel Iris Plus Graphics et du système d'exploitation Windows 10 Home.

Disponible dans son coloris Silver, l'ordinateur dispose d'un clavier de type AZERTY, d'une prise combo casque/microphone, d'un port HDMI, d'un port USB 3.2 Gen 1, d'un port USB-C 3.2 Gen 1 et de 2 ports USB 2.0. La norme WiFi 802.11a/b/g/n/ac et le Bluetooth 4.1 sont également de la partie.